Marocco: festival della gastronomia per rilanciare turismo A Casablanca, dal 6 all'8 marzo primo appuntamento chef d'Africa

(ANSAmed) - RABAT, 11 FEB - Gli appassionati di cibo avranno presto di che leccarsi i baffi: a Casablanca, dal 6 all'8 marzo debutta il festival internazionale della gastronomia.



Arte e scienza dietro ai fornelli si mettono in mostra per diventare "volano dello sviluppo in Africa", secondo le dichiarazioni dei promotori. Chef del Marocco e di tutto il continente affilano coltelli e forchette per offrire esperienze gastronomiche alla scoperta dei sapori africani. Ideato e promosso da Siham El Faydi, produttrice cinematografica e promotrice culturale, il festival promette di aprire nuove vie per il turismo. Non solo una festa per le papille: "Siamo pronti a scommettere sulla ricchezza del nostro patrimonio e sulla creatività degli chef - ha dichiarato El Faydi - per promuovere un settore ancora tutto da scoprire, qui in Marocco". (ANSAmed).