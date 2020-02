Ong, turchi abbattono un elicottero siriano a Aleppo

BEIRUT - Un elicottero militare governativo siriano è stato abbattuto oggi dall'esercito turco e i due membri dell'equipaggio sono morti nel nord-ovest della Siria nella regione di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il velivolo è precipitato nella zona di Qabtan al Jabal. Si tratta del secondo episodio del genere in soli tre giorni.