Siria: Ong, 4 pasdaran Iran uccisi in raid su Damasco

BEIRUT - Quattro pasdaran iraniani sono morti nelle ultime ore in Siria in seguito a un raid attribuito a Israele e che ha colpito la zona dell'aeroporto di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui è stato colpito e distrutto un aereo cargo militare con a bordo armi e attrezzatura probabilmente destinati alle truppe iraniane in Siria e agli Hezbollah libanesi filo-iraniani. Tra le vittime si registrano, secondo l'Osservatorio, tre militari governativi siriani.

Lo scorso 6 febbraio, un altro raid attribuito a Israele e compiuto nell'area di Damasco aveva ucciso, secondo l'Osservatorio e altre fonti, 23 tra pasdaran iraniani, miliziani non siriani filo-iraniani e militari governativi siriani.

Ieri sera un razzo Katiuscia è stato lanciato da non meglio precisati uomini armati contro una base militare a Kirkuk, nel nord dell'Iraq, dove sono ospitati militari statunitensi. In precedenza, le milizie irachene filo-iraniane e lo stesso Iran avevano minacciato di rispondere agli attacchi Usa e israeliani nella regione prendendo di mira obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente.