Migranti: Sciurba, l'Europa ha fatto del Med un cimitero Conferenza a Tunisi insieme a Asf

(ANSA) - TUNISI, 19 FEB - "L'Europa ha deciso di trasformare il Mediterraneo in un cimitero anziché in un luogo in cui le civiltà si incontrano e incoraggiano la libera circolazione delle persone". Lo ha detto Alessandra Sciurba, presidente della Ong Mediterranea 'Saving Humans' in occasione di una conferenza a Tunisi dal tema 'La morte dei diritti umani nel Mediterraneo', sullo stato attuale della crisi e sulle azioni e inazioni dei governi di Paesi nell'area mediterranea, con la partecipazione del Ftdes e di Avocats sans Frontieres. Sciurba ha denunciato la politica migratoria europea e "in particolare quella italiana, che collabora con la guardia costiera libica per prevenire la libera circolazione delle persone nel Mediterraneo e criminalizza la società civile che fa campagne per salvare vite umane in pericolo". "Le donne incinte, i bambini e i giovani muoiono nel Mediterraneo o vengono catturati dalle "milizie" libiche e torturati semplicemente perché sono fuggiti dal loro Paese in cerca di un futuro migliore attraverso canali illegali in assenza di canali di migrazione legale", ha detto Sciurba, descrivendo la politica migratoria europea come razzista. Il direttore regionale per il Mediterraneo di 'Avocats sans frontieres', Antonio Manganella, ha sottolineato l'importanza di rompere il silenzio e denunciare la morte di centinaia di migliaia di persone nel Mediterraneo. "Nel silenzio politico, il Mediterraneo rimane il confine più mortale del mondo", si legge in una nota di Asf in relazione all'evento odierno. "Dal 2013, il numero di morti in mare ha raggiunto l'incredibile cifra di 20.000 persone, di cui almeno 1.300 solo nel 2019. Nello stesso anno - prosegue la nota - una persona su quattro che ha tentato l'attraversamento è deceduta. Lungi dall'essere una fatalità, questo dramma è la diretta conseguenza di una scelta politica deliberata. Coloro che non muoiono, catturati dalle "guardie costiere" libiche addestrate dall'Unione Europea e finanziate dal governo italiano, sono confinati in campi di detenzione in condizioni disumane, che hanno portato le Nazioni Unite a denunciare "orrori indicibili" "commessi ogni giorno contro bambini, donne e uomini di origine sub-sahariana. Solo la società civile, rappresentata da Ong europee attive nel salvataggio in mare, ha difeso il diritto internazionale e i diritti umani nel Mediterraneo, essendo anch'essa fortemente criminalizzata. Tuttavia, il futuro del Mediterraneo dipende da come i governi sono in grado di adottare misure coraggiose e umane per risolvere la crisi a lungo termine.



La questione della migrazione non è più sfruttata dalle politiche dei paesi del Nord a spese dei paesi del Sud. I paesi del Nord non possono più giocare una guerra per procura a spese della sovranità degli stati del sud", conclude il comunicato di Asf. (ANSAmed).