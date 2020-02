Turchia: assoluzioni processo Gezi Park, indagati i giudici Aperta un'inchiesta dopo le critiche di Erdogan alla sentenza

(ANSAmed) - ISTANBUL, 19 FEB - Il Consiglio dei giudici e procuratori turchi (Hsk), organo incaricato di condurre le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati, ha aperto un'inchiesta sui giudici che ieri hanno assolto per "insufficienza di prove" tutti gli imputati presenti al principale processo per le proteste di Gezi Park del 2013.



Tra questi c'è anche il filantropo Osman Kavala, che è tuttavia rimasto in prigione, dove si trova da 28 mesi in carcerazione preventiva, perché raggiunto subito dopo la sentenza da un nuovo mandato d'arresto, legato stavolta a un presunto ruolo nel fallito golpe del 2016. Le assoluzioni erano state criticate pubblicamente stamani dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che è anche tornato ad attaccare personalmente Kavala, definendolo "il Soros turco". (ANSAmed).