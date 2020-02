Appello ai vescovi Ue, ricollocare rifugiati Lesbo in Europa

CITTA' DEL VATICANO - Un forte appello a tenere aperta una via di speranza che - lo insegnano le esperienze già avviate in alcuni Paesi - faccia della buona accoglienza la risposta al grido disperato di tante persone in cerca di dignità. Lo hanno lanciato i cardinali Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea (Comece), Michael Czerny, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, e Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, in una lettera indirizzata alle Conferenze Episcopali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Citando più volte le parole di Papa Francesco - riferisce Vatican News -, i tre porporati invitano le Conferenze Episcopali a seguire le indicazioni per la procedura di trasferimento dei richiedenti asilo e rifugiati dalla Grecia, in particolare dall'isola di Lesbos, in un Paese europeo.