Coronavirus: Grecia sospende gite scolastiche in Italia Rimpatria studenti già nel paese. Aegean, nostri voli regolari

(ANSAmed) - ROMA, 24 FEB - La Grecia ha sospeso le gite scolastiche in Italia e sta facendo rientrare le scolaresche che già si trovano nel nostro Paese. Lo ha reso noto la ministra dell'Istruzione Niki Kerameos. Intanto, la compagnia greca Aegean ha fatto sapere che i suoi voli da e per l'Italia non subiranno variazioni, ma se qualcuno desidera cancellare il viaggio in Italia, sarà rimborsato.



"Non appena abbiamo avuto notizia dell'aumento della diffusione del virus in Italia - ha dichiarato Kerameos - il nostro primo pensiero è stato per gli studenti e gli insegnanti e su raccomandazione dell'Agenzia nazionale per la sanità pubblica, abbiamo deciso di sospendere le gite, anche se alunni e insegnanti non si trovavano nelle zone di quarantena decise dal governo italiano. Tuttavia, abbiamo agito in modo proattivo con l'obiettivo primario di proteggere i cittadini e salvaguardare la salute pubblica". Non ci sarà quarantena per gli studenti - dieci scolaresche - che rientrano, ha precisato la ministra.(ANSAmed).