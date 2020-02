Gaza: aviazione Israele colpisce obiettivi della Jihad

TEL AVIV/GAZA - L'aviazione israeliana sta colpendo "obiettivi terroristici della Jihad islamica a Gaza". Lo ha riferito il portavoce militare. Fonti locali nella Striscia aggiornano che alcuni missili israeliani hanno colpito una postazione della Jihad islamica a Khan Yunes, a sud di Gaza.



Questo attacco giunge in reazione ai nutriti lanci di razzi da Gaza avvenuti oggi.



L'esercito israeliano ha deciso di chiudere le strade e le aree attorno alla barriera di sicurezza con la Striscia. Lo ha detto il portavoce militare invitando i residenti delle zone a non sostare in prossimità delle strade stesse e ad attenersi alle disposizioni dell'esercito. Inoltre la spiaggia di Zikim, in prossimità del confine con Gaza, è stata chiusa ai visitatori. Già da ieri per la situazione le autorità israeliane delle stesse zone avevano stabilito per oggi la chiusura delle scuole, l'apertura dei rifugi e il blocco della linea ferroviaria da Ashkelon e Sderot, cittadina più volte obiettivo dei razzi.