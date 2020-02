Israele: ripreso lancio razzi da Gaza Ieri sei morti in raid israeliano a sud di Damasco, ong

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 FEB - E' appena ripreso il lancio di razzi da Gaza verso il territorio israeliano attorno alla Striscia dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme costringendo la popolazione a correre nei rifugi. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui sono stati 6 quelli appena tirati e, di questi, 5 sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Ci sono anche quattro miliziani filo-iraniani tra i sei uccisi nel raid israeliano compiuto nella notte nei pressi della capitale siriana Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo due militanti della Jihad islamica sono morti accanto a non meglio precisati combattenti filo-iraniani. Di questi non si conosce l'identità. In raid analoghi attributi a Israele nella stessa zona erano stati in passato uccisi miliziani degli Hezbollah libanesi e pasdaran iraniani, secondo l'Osservatorio.(ANSAmed).