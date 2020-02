Coronavirus: Canarie, mille persone in quarantena Salgono casi in Bahrein e Kuwait. Eau, stop a voli per l'Iran

(ANSAmed) - ROMA, 25 FEB - Mille persone in quarantena nell'hotel H10 Costa Adejie Palace, nella località di Adejie (isola di Santa Cruz de Tenerife, Spagna), dove si trovava alloggiato con la moglie il medico italiano risultato positivo al test del coronavirus. Lo scrive il giornale Diario de Avisos.



Militari e forze dell'ordine impediscono alle persone presenti nell'hotel di uscire, così come al personale esterno di entrare nel complesso turistico.



- Anche in Bahrain, paese arabo del Golfo, salgono i casi di contagio di coronavirus confermati: le autorità riferiscono stamani di sei casi, provenienti dal vicino Iran, rispetto ai due segnalati in precedenza.



- Gli Emirati arabi uniti hanno sospeso tutti i collegamenti aerei con l'Iran, dove il numero dei decessi a causa del coronavirus è salito oggi a 15.



- Salgono a otto i casi di contagio del coronavirus in Kuwait, emirato arabo nel Golfo con strette relazioni sociali ed economiche con l'Iran, paese della regione dove si sono finora registrati più contagi e decessi. Lo riferisce il governo del Kuwait dopo l'apparizione ieri del primo caso ufficiale.



- "Fino a questo momento contro il coronavirus sono state prese tutte le precauzioni del caso". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa prima di partire per l'Azerbaigian. In Turchia non risulta alcun caso accertato di contagio. Tra le misure di precauzione, Ankara ha deciso nei giorni scorsi la chiusura delle frontiere e dei collegamenti aerei con l'Iran, dove si registra il più grave focolaio nella regione.