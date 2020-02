Coronavirus: secondo caso a Madrid, in Spagna 11 in totale Secondo contagiato anche in Catalogna, tutti andati in Italia



(ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - La Spagna ha registrato in 36 ore nove casi positivi di coronavirus, che si aggiungono ai primi due colpiti, che erano già stati dimessi giorni fa. Lo scrive El Pais, precisando che dei nove nuovi infetti, quattro sono stati registrati a Tenerife - il medico italiano che è risultato positivo lunedì pomeriggio, sua moglie e altri due italiani del suo hotel - due a Madrid, due a Barcellona e uno a Castellón, il primo colpito nella penisola. Tutti i nuovi casi, aggiunge il giornale, sono legati a viaggi in Italia. In totale, le persone contagiate da Covid-19 in Spagna sono undici, di cui 5 di nazionalità italiana.



In Catalogna dopo la 36enne italiana trovata positiva ieri a Barcellona il secondo caso riguarda un 22enne che, scrive El Pais citando il dipartimento della Salute catalano, è stato di recente in Italia.(ANSAmed).





