Coronavirus: un morto a Parigi, primo contagio in Grecia

PARIGI - La Francia annuncia 3 nuovi casi di coronavirus nel paese, tra cui un morto: lo ha detto il direttore generale della Salute, Jerome Salomon, aggiungendo che il numero totale dei casi accertati in Francia passa dunque a 17. Tra questi c'è dunque un morto, il primo francese deceduto nel paese. Si tratta di un uomo che era ricoverato a Parigi, scomparso nella notte all'età di 60 anni.



Dopo i tre nuovi casi annunciati dalle autorità di Parigi il premier Edouard Philippe ha convocato per domani i responsabili dei partiti e dei gruppi parlamentari per concentrarsi sui rischi legati all'epidemia. Alla riunione, prevista a Matignon, sede del governo, parteciperanno anche i presidenti di Assemblea Nazionale e Senato.



L'uomo di 60 anni ricoverato in condizioni gravi all'ospedale parigino della Pitié-Salpetrière è morto nella notte dopo il ricovero d'urgenza. L'uomo era insegnante in una scuola di Crépy-en-Valois, nel dipartimento dell'Oise: è quanto riferisce il ministero francese dell'Istruzione. Secondo informazioni di Le Parisien confermate dal ministero, l'uomo non sarebbe mai stato in nessuna delle zone colpite dall'epidemia, tipo Cina o Italia. In precedenza in Francia era morto un cittadino cinese, un turista.



Gli altri due casi confermati questa mattina sono un uomo di 55 anni, in rianimazione, ad Amiens, nel nord del Paese, e un uomo di 36 anni, attualmente ricoverato a Strasburgo, che rientrava da un viaggio in Lombardia. Quest'ultimo, ha precisato Salomon, non presenta sintomi particolarmente gravi.

Primo contagio in Grecia, donna era stata in Nord Italia

La Grecia ha riferito del suo primo caso di coronavirus: si tratta di una donna che ha viaggiato di recente nel Nord Italia. Un portavoce del ministero della Salute ha riferito che la paziente di 38 anni è ricoverata in un ospedale di Salonicco ed è in buone condizioni.

Due nuovi contagi in Spagna, uno a Madrid e uno in Catalogna

La Spagna ha registrato in 36 ore nove casi positivi di coronavirus, che si aggiungono ai primi due colpiti, che erano già stati dimessi giorni fa. Lo scrive El Pais, precisando che dei nove nuovi infetti, quattro sono stati registrati a Tenerife - il medico italiano che è risultato positivo lunedì pomeriggio, sua moglie e altri due italiani del suo hotel - due a Madrid, due a Barcellona e uno a Castellón, il primo colpito nella penisola. Tutti i nuovi casi, aggiunge il giornale, sono legati a viaggi in Italia. In totale, le persone contagiate da Covid-19 in Spagna sono undici, di cui 5 di nazionalità italiana.

In Catalogna dopo la 36enne italiana trovata positiva ieri a Barcellona il secondo caso riguarda un 22enne che, scrive El Pais citando il dipartimento della Salute catalano, è stato di recente in Italia.

La Turchia sconsiglia i viaggi in Italia

La Turchia sconsiglia i viaggi nelle regioni colpite dal coronavirus in Italia "a meno che non sia necessario". A indicarlo è il ministero degli Esteri di Ankara, che applica la stessa raccomandazione all'Iraq.