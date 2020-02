Migranti: primo incremento domande di asilo in Ue dal 2015

BRUXELLES - Lo scorso anno le domande di asilo presentate nei Paesi Ue più Norvegia e Svizzera sono tornate per la prima volta a crescere dal 2015 registrando un incremento del 13% rispetto al 2018. Lo ha reso noto l'agenzia europea che si occupa della materia (Easo) precisando che l'aumento è da imputarsi non tanto agli immigrati irregolari giunti in Europa quanto alle domande presentate da cittadini di Paesi per cui non è richiesto il visto per entrare nell'area Schengen.



Tra le nazionalità dei richiedenti asilo, Easo segnala il raddoppio registrato delle domande presentate dai venezuelani (circa 45 mila rispetto alle 22mila del 2018). Il Venezuela è così balzato al terzo posto della classifica Easo tra quelli di origine dei richiedenti asilo alle spalle della Siria (72 mila domande) e dell'Afghanistan (60mila domande).