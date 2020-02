Secondo contagiato in Catalogna,22enne che è stato in Italia In Spagna sono in totale 11 i casi di coronavirus, 5 italiani



precedente

successiva (ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - Secondo caso di coronavirus in Catalogna dopo la 36enne italiana trovata positiva ieri a Barcellona: in questo caso si tratta di un 22enne che, scrive El Pais citando il dipartimento della Salute catalano, è stato di recente in Italia. In Spagna sono 11 in totale i pazienti affetti dal virus, di cui 5 di nazionalità italiana, 4 a Tenerife e la donna a Barcellona.(ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati