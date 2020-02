Coronavirus: Grecia, sospese gite scolastiche all'estero I casi accertati salgono a quattro

(ANSAmed) - ROMA, 28 FEB - La Grecia ha sospeso tutte le gite scolastiche all'estero a causa del coronavirus. L'annuncio è stato dato dal capo del comitato scientifico del ministero della Salute, Sotiris Tsiodras. Nel Paese è stato accertato intanto il quarto caso, ad Atene: si tratta di una donna di 36 anni che ha viaggiato di recente nelle aree più colpite del nord Italia, riferiscono i media greci. Molte scuole dell'Attica, la regione della capitale, sono state chiuse per motivi precauzionali, ha aggiunto, spiegando che lo stop ai viaggi è stato imposto per l'impossibilità di tracciare i contatti delle scolaresche con persone infette.



Tsiodras ha anche detto che al momento "non è necessaria" la sospensione di altri eventi pubblici, a parte quella già decisa delle sfilate di Carnevale (nel calendario ortodosso finisce il 2 marzo). Il professore ha anche spiegato che una delle maggiori sfide a livello internazionale sono i focolai la cui origine non è stata chiarita. "Esistono fenomeni di trasmissione senza una chiara fonte", ha notato. (ANSAmed).