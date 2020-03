Siria: Ong, 5 bimbi uccisi in strage civili a Idlib

BEIRUT - Nove civili, di cui cinque bambini, sono morti stamani a Idlib, martoriato capoluogo della regione nord-occidentale siriana al centro del conflitto tra Turchia e governo siriano, appoggiato dalla Russia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui un razzo sparato dall'aviazione di Damasco ha centrato una strada nel centro cittadino, aprendo un cratere nell'asfalto e colpendo con schegge e detriti i palazzi che si affacciano sulla via. L'Ong pubblica le immagini della zona colpita poco dopo il raid.



L'Osservatorio riferisce che nelle ultime ore un militare turco è stato ucciso nella regione e altri tre sono rimasti feriti. I militari di Ankara sono rimasti vittime di un raid di artiglieria compiuto nel distretto i Taftanaz da parte delle forze governative siriane appostate nella città di Saraqib.



L'Osservatorio, che si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno, conferma inoltre che un caccia militare siriano è stato abbattuto nel distretto di Jisr ash Shughur. Il velivolo è stato colpito da razzi sparati da un F-16 turco. Il jet è precipitato a sud di Idlib in una zona attualmente controllata dalle forze governative siriane. L'abbattimento di un caccia L-39 è stato rivendicato dall'esercito turco. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara. Non si hanno ancora informazioni sulla sorte dell'equipaggio.



Nelle ultime 24 ore dell'operazione contro le forze governative di Assad, lanciata il 27 febbraio dopo l'uccisione di 34 soldati turchi a Idlib e ribattezzata 'Scudo di Primavera', l'esercito di Ankara rivendica di aver "neutralizzato" (cioè ucciso o ferito) altri 327 soldati nemici.



Lo riferisce il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, secondo cui il totale sale così ad almeno 2.884. Sempre nelle ultime 24 ore Ankara sostiene di aver distrutto un aereo, un drone, 6 tank, 5 obici e 2 sistemi antiaerei di Damasco.