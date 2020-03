Coronavirus: Marocco annulla Siam di Meknes Cancellata 15ma edizione Salone internazionale agricoltura

(ANSAmed) - RABAT, 4 MAR - Il Marocco annulla il Salone internazionale dell'agricoltura, il Siam, a causa dell'emergenza Coronavirus. Previsto a Meknes, nel Nord del Marocco, dal 14 al 19 aprile, è sospeso per ordine del Ministero della Pesca e dell'Agricoltura. Il provvedimento si iscrive nel "quadro delle misure di sicurezza legate all'epidemia del Covid-19, nell'ambito della raccomandazione di limitare le grandi manifestazioni e gli assembramenti di massa", si legge nel comunicato ministeriale. Per la 15ma edizione del Siam, la più grande manifestazione di settore in Marocco, erano attesi 1400 espositori da 65 paesi del mondo, con una previsione di oltre 900 mila visitatori.



(ANSAmed)