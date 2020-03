Coronavirus: chiusa per 14 giorni la Basilica della Natività

TEL AVIV - Le autorità palestinesi, su indicazione del ministero della sanità locale, hanno stabilito - dopo la scoperta di 4 sospetti casi di coronavirus in un albergo nella zona di Betlemme, in Cisgiordania - la chiusura di tutte le chiese e le moschee per i prossimi 14 giorni nel governatorato di Betlemme e Gerico. La disposizione riguarda - ed è stato confermato dalla Custodia di Terra Santa - anche la Basilica della Natività.

Il ministero della sanità palestinese ha imposto il divieto di ingresso a Betlemme e a Gerico delle comitive di turisti e ha ordinato l'annullamento delle prenotazioni negli alberghi. E' stata anche ordinata la chiusura immediata per le prossime 2 settimane delle scuole e di tutti gli uffici con afflusso di pubblico nel governatorato di Betlemme e di Gerico e a Nord del mar Morto. A Betlemme un ospedale specializzato nella disintossicazione dei tossicodipendenti è stato adibito alla verifica dei sospetti contagi. Nella vicina Beit Jalla un albergo ospiterà i ricoveri in quarantena. Nel governatorato di Betlemme e di Gerico restano sospese fino a nuovo ordine anche tutte le attività sportive e sociali. Il ministero della sanità palestinese ha fatto infine appello alla popolazione perché mantenga la calma e osservi scrupolosamente quanto stabilito dalle autorità.