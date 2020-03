Coronavirus: Grecia, 21 nuovi casi su pullman da Israele Stato ebraico conferma: 'Visitati anche Territori pelestinesi'

(ANSAmed) - ATENE, 5 MAR - Atene annuncia 21 nuovi casi di Coronavirus, di passeggeri che si trovavano tutti all'interno dello stesso bus proveniente da Israele. Durante il viaggio, fa sapere Israele, i turisti greci hanno visitato anche i Territori palestinesi.



Il ministero israeliano della sanità ha confermato di aver appreso che fra i componenti di una comitiva di turisti greci che ha visitato Israele fra il 19 e il 27 febbraio alcuni membri sono risultati essere positivi al coronavirus una volta rientrati in Patria. Il ministero ha aggiunto che quei turisti hanno visitato anche i Territori palestinesi. Secondo fonti stampa palestinesi sarebbero passati anche da Betlemme, dove oggi è stata proclamata una emergenza sanitaria. Israele e l'Autorità nazionale palestinese - ha precisato il ministero - si stanno scambiando informazioni per ricostruire nei minimi dettagli tutti gli spostamenti di quella comitiva che saranno resi noti nelle prossime ore per stabilire chi - avendola incontrata - debba adesso entrare in quarantena. (ANSAmed).