Zaky: Amnesty Italia, persecuzione giudiziaria per Patrick 'Appello verso 100mila firme per trasmetterle al Cairo'

(ANSAmed) - BOLOGNA, 9 MAR - "Da qui al 21 marzo, data della nuova udienza di convalida o meno della detenzione preventiva, dobbiamo fare tutto il possibile per tenere alta l'attenzione sulla persecuzione giudiziaria di Patrick Zaky". Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.



L'appello sul sito amnesty.it per la liberazione del ricercatore egiziano dell'Università di Bologna, da un mese ormai recluso in Egitto, sta raggiungendo 90.000 firme.



"L'obiettivo è arrivare presto a 100.000 - dice Noury - e trasmetterle al governo egiziano e all'ambasciata del Cairo a Roma".(ANSAmed).