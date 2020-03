Coronavirus:Albania sospende voli-traghetti con Italia

(ANSAmed) - TIRANA, 10 MAR - L'Albania ha deciso di imporre il divieto totale dei collegamenti aerei e marittimi con l'Italia: lo ha reso noto oggi il ministro albanese per l'Infrastruttura Belinda Balluku. "Il nostro provvedimento segue la proclamazione ieri sera di tutta l'Italia quale zona protetta da parte del premier Giuseppe Conte", ha spiegato Balluku.



L'ultimo aereo verso l'Italia è stato quello dell'Alitalia delle ore 11.25 verso Roma, mentre gli ultimi traghetti di linea partiranno questa sera verso Bari e Brindisi.



"Voglio precisare che il provvedimento riguarda solo il trasporto passeggeri. Le navi commerciali potranno normalmente proseguire la loro attività mentre i loro equipaggi saranno sottoposti ai controlli medici", ha detto Balluku. Il ministro albanese ha poi riferito che nel caso le autorità italiane volessero riportare in patria cittadini italiani rimasti in Albania, ciò potrebbe avvenire solo tramite velivoli e navi che verranno in Albania senza passeggeri. In Albania fino adesso sono 6 i casi di coronavirus, di cui un 28 enne rientrato da Firenze il quale ha contagiato altri 4 suoi familiari, e un altro 31 enne rientrato 7 giorni fa da Milano, dopo essersi fermato in Italia solo 24 ore. (ANSAmed)