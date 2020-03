Expo 2020: mille studenti sauditi volontari in padiglione

NAPOLI - Saranno circa 1000 i giovani universitari sauditi che lavoreranno come volontari al padiglione dell'Arabia Saudita all'Expo 2020 di Dubai, in programma dal 20 ottobre prossimo. Il Paese ha avviato un workshop con i presidenti delle associazioni studentesche e gli studenti sauditi in sette atenei degli Emirati Arabi Uniti che possono fare domanda online. Gli studenti volontari passeranno una selezione e poi verranno formati per le specifiche attività a cui verranno destinati nel padiglione. Il programma prevede un numero uguale di ragazzi e ragazze. "Il programma - ha spiegato al The National - Thurya Al Badran, capo del programma di volontari per il padiglione saudita - ci porterà a identificare un numero di studenti talentuosi che potranno essere ambasciatori del nostro Paese a livello mondiale. L'Expo 2020 ci offre una chance per mostrare al mondo come siamo accoglienti e loro saranno un esempio di questo". (ANSAmed).