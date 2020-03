Ad Abu Dhabi pronta la spiaggia privata per sole donne

NAPOLI - Abu Dhabi aprirà presto la prima spiaggia privata per le donne. Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino 'The National', la località si trova nella città di Al Sila, nella regione di Al Dhafrah, a circa 350 chilometri ad ovest del centro cittadino e a 450 chilometri da Dubai. I lavori per allestire la spiaggia sono terminati e sono stati portati avanti dalla Abu Dhabi General Services Company Musanada in cooperazione con la Regione di Al Dhafrah.

La spiaggia ha un'area edificata di 790 metri che include otto edifici per i servizi, ristoranti e negozi. Un video ufficiale delle autorità di Abu Dhabi mostra un'area molto vasta che include anche campi sportivi, passeggiate all'ombra, un anfiteatro e delle aree di parcheggio. "Il progetto - spiegano i responsabili - fornisce i servizi di divertimento per le donne e offre privacy e comfort secondo i migliori standard internazionali".