Migranti: Bosnia, in 500 trasferiti da Tuzla a ex caserma Vivevano in tendopoli presso la stazione



successiva (ANSAmed) - SARAJEVO, 11 MAR - Circa 500 migranti illegali che da mesi vivevano in una tendopoli creata alla stazione degli autobus e di quella ferroviaria di Tuzla, nel nordest della Bosnia-Erzegovina, sono stati trasferiti stamani all'alba all'ex caserma di Blazuj, nei pressi di Sarajevo, trasformata in centro d'accoglienza.



La polizia, la notte scorsa, ha individuato e accompagnato alla stazione i migranti illegali che soggiornavano nell'area cittadina per essere trasferiti anche loro a Blazuj.



Subito dopo il trasferimento, che si è svolto senza alcun incidente, il personale di nettezza urbana della municipalità ha iniziato a ripulire e bonificare l'area della tendopoli.



A fine gennaio l'ex caserma di Blazuj ospitava 750 migranti.



