Coronavirus: una ministra positiva in Spagna Irene Montero,compagna di Pablo Iglesias.Anche lui in isolamento

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - La ministra spagnola per le Pari opportunità, Irene Montero, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del governo. Irene Montero è anche la compagna del leader di Podemos, Pablo Iglesias, che è stato posto in isolamento. Tutti i ministri del governo spagnolo saranno sottoposti oggi al test per il coronavirus. Lo riferisce il sito di El Pais. (ANSAmed)