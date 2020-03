Coronavirus: von der Leyen rinvia la missione in Grecia Primo morto nel Paese. Primo decesso anche in Algeria

(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 MAR - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato di aver rinviato la missione in Grecia prevista per oggi per seguire l'evolversi dell'emergenza Coronavirus e la definizione delle misure che l'Unione intende prendere per fare fronte alle sue conseguenze. Lo ha reso noto la stessa presidente. - La Grecia registra la sua prima vittima a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute, secondo quanto riporta la Bbc. Si tratta di un uomo di 66 anni che aveva contratto il virus durante un tour religioso in bus in Israele ed Egitto il mese scorso. Ed è morto in ospedale a Patrasso.



Diverse altre persone che hanno partecipato allo stesso tour sono ricoverata in ospedale o si trovano in quarantena. Finora in Grecia sono stati registrati 99 casi di contagio. - L'Algeria registra il primo decesso per coronavirus. Lo annuncia il ministero della Sanità di Algeri in una nota informando della conferma di altri nuovi cinque casi che portano il totale dei confermati a 24. Tre le regioni interessate dalla diffusione del virus. (ANSAmed)