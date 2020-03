Siria: Ong, raid contro le milizie filo-Iran, 26 uccisi Attacchi vengono attribuiti a forze Usa

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 MAR - Oltre 20 miliziani iracheni filo-iraniani sono stati uccisi nelle ultime ore al confine tra Siria e Iraq in raid aerei attribuiti agli Stati Uniti. Questo avviene dopo che due soldati statunitensi e uno britannico sono stati uccisi ieri in un attacco contro una base militare in Iraq a nord di Baghdad. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il bombardamento con missili è avvenuto questa notte nella località di al Hayri, a sud di Abukamal, cittadina siriana di frontiera dove si trovano acquartieramenti di milizie irachene vicine all'Iran.



L'Osservatorio parla di 26 miliziani uccisi. Intanto fonti locali presenti nella regione di Dayr az Zor, non lontano da Abukamal, affermano che stamani le milizie filo-iraniane nella zona son in stato di allerta e hanno imposto alla popolazione il coprifuoco in tutto il distretto di Abukamal. (ANSAmed).