Coronavirus: Francia, scuole chiuse per almeno 15 giorni Algeria prende stessa misura, fino al 5 aprile

(ANSAmed) - PARIGI, 13 MAR - Le scuole della Francia resteranno chiuse da lunedì e per "almeno quindici giorni", probabilmente fino alle vacanze di primavera: è quanto affermato dal ministro francese della Salute, Olivier Véran, ai microfoni di radio Europe 1. "Non chiudiamo le scuole a cuor leggero" e la durata sarà "piu' breve possibile", ma "vogliamo una massiccia frenata nazionale" dell'epidemia, ha detto Véran, spiegando che la scelta di chiudere asili, scuole e università - una ipotesi seccamente smentita appena qualche giorno fa dal ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer - è stata decisa dopo una riunione con gli esperti all'Eliseo. Ieri sera, nel solenne appello all'unità rivolto in tv, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato nuove misure per fronteggiare l'avanzata del coronavirus. Un discorso di ampio respiro, tra annunci immediati per rispondere all'emergenza sanitaria e obiettivi di piu' lungo termine, per l'affermarsi di nuove forme di solidarietà e un nuovo modello francese ed europeo in grado di rispondere alle sfide del 21/o secolo. - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato la chiusura di tutte le scuole fino alla fine delle vacanze scolastiche, prevista per il 5 aprile. Lo ha annunciato la presidenza algerina in una nota, precisando che la chiusura riguarda anche università e centri universitari, scuole private, coraniche, zaouie (collegi islamici) e asili nido. Una decisione che rientra nelle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus. L'Algeria ha registrato la sua prima morte ieri, un uomo di 67 anni ricoverato all'ospedale universitario di Blida, seguita in serata dal decesso di un'altra persona legata allo stesso focolaio di infettati. Ha inoltre registrato cinque nuovi casi, portando il totale dei casi confermati a 24. In un tweet, il presidente della Repubblica invita anche gli algerini a rinviare i loro viaggi nei paesi colpiti dal coronavirus.



