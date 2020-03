Coronavirus: Grecia,misure di prevenzione nei campi migranti Visite di individui e organizzazioni posticipate di 14 giorni

(ANSAmed) - ATENE, 17 MAR - Il ministero delle migrazioni greco ha adottato una serie di misure di contenimento per i migranti nei campi di tutto il paese per prevenire la diffusione del coronavirus. "Le visite di individui o organizzazioni (ai campi di immigrazione) saranno posticipate di almeno 14 giorni", si legge in una nota. Solo il personale sarà autorizzato ad entrare nei campi. Anche i richiedenti asilo sono tenuti a uscire solo in caso di emergenza. "Sarà controllata la temperatura di tutti i nuovi arrivati", ha aggiunto il ministero.(ANSAmed).