Coronavirus:Serbia,per migranti divieto di uscire dai centri Sono circa seimila i profughi nel Paese

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 MAR - Il governo serbo, nell'ambito delle misure per contenere il contagio da coronavirus, ha disposto oggi il divieto temporaneo per i migranti irregolari di lasciare i centri di accoglienza nei quali sono ospitati in tutto il Paese. Sarà possibile uscire, ha reso noto il governo, solo per motivi eccezionali e giustificati, come ad esempio la necessità di una visita medica. Intorno ai centri è stata rafforzata la sorveglianza e la vigilanza da parte delle forze dell'ordine. Sono circa seimila i migranti che si trovano attualmente in Serbia, la grande maggioranza dei quali ospitati nei centri di accoglienza. Domenica sera il presidente Aleksandar Vucic ha proclamato lo stato di emergenza in Serbia, dove fino a ieri i contagi accertati da coronavirus erano 57.



(ANSAmed).