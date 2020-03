Coronavirus: in Spagna 767 vittime, +30% in 24 ore A Madrid un morto ogni 16 minuti negli ospedali

(ANSAmed) - MADRID, 19 MAR - In Spagna i morti da coronavirus sono arrivati a quota 767, saliti del 30% in 24 ore. La situazione è particolarmente pesante a Madrid, dove si registra un morto ogni 16 minuti negli ospedali della capitale. In tutto vi sono ricoverate 3.000 persone. I dati sono riportati da El Pais online che spiega come il bilancio non include le persone decedute in casa o in altre strutture socio-sanitarie. Secondo gli esperti, scrive il quotidiano, è impossibile quantificare la reale entità del contagio. Nella capitale spagnola le persone infettate sarebbero decine di migliaia.(ANSAmed).