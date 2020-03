Coronavirus: Libano, 139 casi positivi, 4 decessi Ma solo due ospedali in grado di far fronte a emergenza

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 MAR - Il ministero della sanità libanese ha fornito stamani gli ultimi dati aggiornati circa la diffusione nel paese dei Cedri della pandemia di Covid-19: 15 nuovi casi positivi al test, che portano a 139 il numero complessivo ufficiale di persone infettate dal coronavirus. I decessi sono finora quattro, tutti uomini e con età superiore ai 50 anni. Il Libano esegue test soltanto a chi si presenta in una delle poche strutture ospedaliere allestite dalla fine di febbraio nel paese. Su una popolazione di circa quattro milioni di persone, a cui si aggiunge un milione circa di profughi siriani, al momento in Libano sono in funzione due ospedali, a Beirut, in grado di fare fronte all'emergenza sanitaria.



(ANSAmed).