Coronavirus: primo caso di guarigione in Tunisia Finora i casi confermati nel Paese sono 29. Nessun decesso

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - E' ufficialmente guarita la prima persona affetta da coronavirus in Tunisia, un quarantenne rientrato in patria lo scorso 27 febbraio dall'Italia in traghetto e confermato positivo il due marzo scorso. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il ministro tunisino della Sanità, Abdellatif Mekki, felicitandosi per la guarigione del paziente e augurando un veloce ristabilimento delle altre persone contagiate.



Si tratta del primo caso di guarigione da coronavirus nel Paese. Finora i casi confermati in Tunisia sono 29. Nessun decesso.(ANSAmed).