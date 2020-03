Coronavirus: salgono a 39 i casi confermati in Tunisia Domani voli speciali Alitalia per rientro italiani

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - La Tunisia registra altri dieci nuovi casi di coronavirus che portano a 39 il totale dei casi confermati nel Paese. Si tratta - ha spiegato la direttrice dell'Osservatorio nazionale delle malattie rare ed emergenti di Tunisi, Nissaf Ben Allaya, di 9 persone rientrate dall'estero e di una contagiata localmente.



Domani partiranno da Tunisi per Roma due voli speciali Alitalia, coordinati dalla locale ambasciata, per consentire in patria il rientro degli italiani. (ANSAmed).