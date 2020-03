Coronavirus: Turchia, puntiamo a fare 15 mila test al giorno 'Monitorate 372 mila persone rientrate dall'estero'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 19 MAR - La Turchia punta a effettuare fino a 15 mila test al giorno per il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca, durante un'audizione in Parlamento sulle misure prese dal governo contro la diffusione del Covid-19. "Finora sono stati effettuati oltre 10 mila test", ha spiegato il ministro.



Inoltre, sono state identificate 372 mila persone rientrate di recente dall'estero, che al momento si trovano in isolamento domiciliare e sono monitorate dai medici di famiglia. Tra queste, migliaia sono rientrate dall'Umra, il rituale pellegrinaggio islamico in Arabia Saudita. A oggi in Turchia ci sono 191 casi e 2 morti confermati dal ministero della Salute.



(ANSAmed).