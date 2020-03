Coronavirus: in Portogallo superati i 1000 contagi Aumento del 30% nelle ultime 24 ore. Finora 6 le vittime

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAR - In Portogallo è stata superata la soglia dei mille contagi da coronavirus, con un aumento del 30% nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie, citate dai media locali. I casi confermati ad oggi sono 1.020.



Oltre 120 sono ricoverati in ospedale, una ventina in terapia intensiva. E sono stati effettuati test di cui si attende l'esito su altre 850 persone. Diverse migliaia i casi sospetti.



In Portogallo, dove finora sono morte 6 persone, le autorità nei giorni scorsi hanno dichiarato lo stato d'emergenza per ridurre gli spostamenti e i contatti della popolazione.(ANSAmed).