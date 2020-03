Coronavirus: Nizza chiude la Promenade des Anglais

(ANSAmed) - PARIGI, 20 MAR - Una delle strade più famose al mondo, la Promenade des Anglais di Nizza, sul Mediterraneo, nel sud della Francia, è stata chiusa da oggi nell'ambito dei provvedimenti per lottare contro la propagazione del Coronavirus. "Da oggi - ha dichiarato il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, lui stesso contagiato - ho disposto il divieto di frequentazione della Promenade des Anglais. Sappiamo che l'unico mezzo per combattere il virus è creare delle barriere. Ho fatto chiudere tutti i mercati all'aperto - ha aggiunto - mentre altri in Francia sono ancora aperti e chiedo che queste misure siano adottate a livello nazionale".(ANSAmed).