Coronavirus: partiti voli speciali Tunisi-Roma per rientri Ambasciata Tunisi resta operativa con task force

(ANSAmed) - TUNISI, 20 MAR - "Sono partiti i due voli speciali Tunisi-Roma. Rimpatriati tutti gli italiani che hanno chiesto e voluto fare rientro in Italia". Lo scrive l'ambasciata d'Italia a Tunisi su Twitter ringraziando "Farnesina e Alitalia per la collaborazione, e i connazionali per la pazienza rispetto a questa situazione di crisi". L'ambasciata di Tunisi resta operativa con la task force costituita per fare fronte all'emergenza coronavirus. Per i connazionali, in caso di necessità, è operativo il numero d'emergenza (anche whatsapp) 00216 98301496 e e-mail consolare.tunisi@esteri.it/assistenza.tunisi@esteri.it.



(ANSAmed).