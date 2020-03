Coronavirus: salto dei contagi in Israele, ora a quota 705 Ieri erano 573. Aumento dovuto a incremento test

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - Con un balzo di oltre 100 casi è salito a 705 il numero in Israele dei positivi all'infezione da coronavirus. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale spiegando che la crescita (+23%) è dovuta in parte all'incremento dei test in tutto il Paese che negli ultimi giorni sono passati dai 500-700 quotidiani a circa 2.200. Degli oltre 700, sono 10 i casi gravi mentre la maggior parte ha sintomi lievi.(ANSAmed).