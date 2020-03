Coronavirus: Libia, all'est 'coprifuoco totale' Da mercoledì al 3 aprile nella parte controllata da Haftar

(ANSAmed) - IL CAIRO, 23 MAR - Un "coprifuoco totale per tutte le 24 ore" della giornata "a partire da mercoledì 25 marzo fino al 3 aprile" è stato deciso dal "Governo provvisorio" libico, quello che controlla parte centro-orientale della Libia grazie alle forze del generale Khalifa Haftar.



"La misura" che "si inscrive nel quadro del piano" stilato per "impedire l'arrivo del coronavirus in Libia" è contenuta in un documento postato sulla pagina Facebook del ministero dell'Interno libico. (ANSAmed).