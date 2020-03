Coronavirus: Spagna, 2.696 morti, quasi 40.000 contagi Governo, decessi +514 rispetto a ieri, solo a Madrid sono 1.535

(ANSAmed) - MADRID, 24 MAR - Il governo di Madrid ha annunciato che il numero dei morti provocati dal coronavirus in Spagna è salito a quota 2.696, ben 514 in più rispetto a ieri.



Il ministero della Sanità ha reso noto che il numero dei casi ha raggiunto quota 39.673. A livello nazionale 2.636 pazienti sono in terapia intensiva, altre 3.794 sono guarite.



La regione di Madrid è la più colpita con 1.535 morti e 12.352 contagiati. (ANSAmed).