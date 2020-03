Coronavirus: Ue, Grecia prepara piano per campi profughi Commissione, 'siamo in contatto con Atene'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 MAR - "Siamo al corrente della situazione di sovraffollamento dei campi profughi nelle isole greche" e siamo "in contatto con le autorità" di Atene, che lavorano alla preparazione di "un piano per rispondere" all'epidemia di coronavirus. Lo ha spiegato un portavoce della Commissione europea, specificando che "si stanno attrezzando aree nei campi per esaminare i casi sospetti, e la quarantena". (ANSAmed).