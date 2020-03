Coronavirus: in Italia il 15esimo aereo di aiuti russi Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca

(ANSAmed) - MOSCA, 25 MAR - Un altro aereo russo è arrivato in Italia per contribuire a contrastare le gravi conseguenze della pandemia di coronavirus. "Il quindicesimo aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76 delle Forze Aerospaziali Russe che trasporta attrezzature per la diagnosi e la disinfezione ha consegnato, presso la base aerea italiana di Pratica di Mare, mezzi speciali per combattere il coronavirus", ha detto il ministero della Difesa russo a Interfax. (ANSAmed).