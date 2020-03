Coronavirus: in Spagna quasi 5000 morti, 769 in 24 ore El Mundo, quasi 10mila operatori sanitari colpiti

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Il numero dei morti in seguito alla diffusione del coronavirus torna ad aumentare in Spagna con 769 vittime indicate nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale dei morti sale così a 4.858. Lo scrive el Pais.



Si contano inoltre 64.059 contagi da coronavirus, mentre sono 9.357 i guariti, riferiscono i media spagnoli citando le cifre fornite dal ministero della Sanità.



"Ci sono già quasi 10.000 operatori sanitari contagiati in Spagna". Lo riporta il sito di El Mundo sottolineando che, secondo gli ultimi dati, i casi del personale nella sanità positivo al coronavirus sono 9.444.(ANSAmed).