Tunisia: si chiudono in fabbrica per produrre mascherine

TUNISI - In quarantena ma al lavoro. Succede alla Consomed, una fabbrica tunisina che produce dispositivi sanitari di protezione, dove i lavoratori hanno deciso di mettersi in autoisolamento sul luogo di lavoro, al fine di continuare a produrre mascherine e protezioni per gli operatori sanitari in lotta contro il coronavirus. "Siamo gli unici a produrre per gli ospedali tunisini: non possiamo correre il rischio di contaminare la fabbrica", spiega il direttore, Hamza Alouini, all'Afp.



Consomed è stata avviata dieci anni fa da suo padre e suo fratello vicino a Kairouan, nella Tunisia centrale, in una zona prevalentemente rurale e ora, la fabbrica è diventata il principale sito di produzione nel Paese e uno dei più importanti in Africa per maschere, cappellini, tute sterili e altre protezioni. La Consomed in queste settimane è stata messa a dura prova dal continuo aumento degli ordinativi locali e dall'impegno sempre maggiore nel rifornire gli ospedali di tutto il Paese.



Per prevenire la contaminazione da coronavirus e quindi qualsiasi interruzione della produzione, Consomed ora opera pressoché in isolamento: 110 donne e 40 uomini, tra cui un medico, dei cuochi e lo stesso direttore, lavorano, mangiano e dormono in un magazzino di 5.000 metri quadrati. Dei 240 dipendenti, pagati in media 800 dinari al mese (270 euro), sopra il salario minimo, 150 hanno risposto alla chiamata. Lavorano "su base volontaria", sottolinea Alouini, gli altri hanno impegni o responsabilità familiari che non consentono loro di isolarsi. I veicoli che consegnano materie prime o prodotti alimentari vengono disinfettati, i loro autisti rimangono all'interno con i finestrini chiusi e tutti gli oggetti sono decontaminati, secondo i rigidi standard richiesti dalle certificazioni internazionali ottenute dalla fabbrica. La giornata lavorativa inizia con l'inno nazionale. "Ci dà l'impressione di essere dei soldati" al servizio degli assistenti sanitari, afferma Alouini. Quindi inizia la produzione: alle solite otto ore di lavoro si aggiungono gli straordinari pagati, anche in questo caso "su base volontaria".



Per molti la giornata è lunga: dalle 10 alle 12 ore al giorno, grazie alle esenzioni concesse dalle autorità. Un dormitorio per uomini, diversi dormitori per donne a seconda dei servizi, uno spazio per giocare a calcio, carte e relax: tutto sembra essere stato pianificato per poter durare un mese. "Non possiamo fare di più", ammette Alouini. La società - che vende le sue maschere presso la farmacia centrale a prezzi fissati in anticipo - non avrà i soldi per continuare questa costosa operazione. E continuare questa quarantena potrebbe avere un impatto anche sul morale dei dipendenti. La Tunisia ha registrato sinora 227 casi di coronavirus, inclusi sei decessi secondo il ministero della Sanità.