Aegean e Hellenic Petroleum, voli per forniture mediche Cargo gratis a disposizione del governo per Cina e rimpatri

(ANSAmed) - NAPOLI, 30 MAR - La compagnia aerea greca Aegean e la Hellenic Petroleum stanno collaborando per sostenere insieme le iniziative dello Stato greco impegnato a combattere la crisi del Covid-19, operando voli cargo gratuiti per il trasporto di forniture mediche e farmaceutiche.



La Aegean metterà a disposizione aerei ed equipaggi, sostenendo anche altri costi variabili, mentre Hellenic Petroleum attraverso EKO, sua sussidiaria sui carburanti, coprirà i relativi costi di carburante. La compagnia aerea greca e la Hellenic Petroleum inizialmente offriranno fino a 10 voli verso la Cina, l'Estremo Oriente o altri Paesi che producono materiale medico e farmaceutico o altre attrezzature necessarie in questa emergenza che possono essere trasportate dalla flotta di Aegean. Per garantire la massima efficacia, il coordinamento dell'iniziativa è stato affidato al Ministero della Protezione Civile. I voli possono, inoltre, venire incontro alla richiesta di Prefetture, Organizzazioni Non Profit o di altri enti che si sono offerti di fornire o hanno donato attrezzature allo Stato.



Per massimizzare la capacità di carico disponibile per il trasporto merci, Aegean ha già adeguato due dei suoi aeromobili AIRBUS A320/321 utilizzati per il trasporto passeggeri. In questo modo, la capacità complessiva di carico adesso è triplicata raggiungendo 120 metri cubi per l'aeromobile A320 e 170 metri cubi per l'A321. Hellenic Petroleum ed EKO continueranno a gestire le proprie strutture in tutti gli aeroporti greci per far fronte a qualsiasi necessità di rifornimento urgente in questo periodo.



Aegean e Hellenic Petroleum si sono, inoltre, rese disponibili a effettuare tutti i voli di rimpatrio richiesti alla Segreteria Generale alla Protezione Civile e al Ministero degli Affari Esteri. I voli saranno effettuati su decisione della Protezione Civile greca. Durante questi voli speciali, allo scopo di applicare pro-attivamente maggiori misure sanitarie, i posti a sedere al centro saranno lasciati liberi e non sarà offerto alcun servizio di ristorazione.​(ANSAmed).