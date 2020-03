Coronavirus: estesa quarantena 3 mila turchi da La Mecca Trattenuti in dormitori di Ankara, alcuni positivi in ospedale

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 MAR - È stata prolungata di una settimana la quarantena per 3.135 cittadini turchi che erano rientrati dall'Arabia Saudita, dove avevano partecipato al pellegrinaggio rituale islamico dell'Umra a La Mecca. Il gruppo era rientrato in Turchia il 15 marzo e posto in isolamento in dormitori nella capitale Ankara. Alcuni poi risultati positivi sono stati trasferiti in ospedale. Il Comitato scientifico turco per la lotta al Covid-19 ha quindi deciso di estendere la quarantena per quelli rimasti nei dormitori, che si sarebbe dovuta concludere ieri.(ANSAmed).