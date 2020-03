Coronavirus: oltre 80.000 casi in Spagna Solo circa 2.000 in meno della Cina.I morti superano quota 6.800

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAR - I casi di contagio in Spagna hanno superato quota 80.000 e si avvicinano a quelli registrati finora in tutta la Cina: è quanto emerge dai dati della John Hopkins University.



Per l'esattezza, la Spagna conta ora 80.110 casi contro gli 82.156 della Cina. I morti in Spagna sono 6.803 e le persone guarite sono 14.709.(ANSAmed).