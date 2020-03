In Spagna oltre 8.000 morti, aumento record in 24 ore Quasi 10.000 contagi in più in un giorno



(ANSAmed) - ROMA, 31 MAR - In Spagna nuovo picco delle vittime a causa del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 849 nuovi decessi, aggiornando il bilancio a 8.189.



Lo riporta El Pais. Nel Paese si registra un notevole balzo anche nel numero di contagi da coronavirus, quasi dieci mila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento. I casi aggiornati sono 94.197, rispetto agli 85.195 registrati ieri.



