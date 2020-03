Migranti:da Ue 240 mln per siriani in Iraq, Giordania,Libano Totale aiuti per i profughi dal fondo Ue Siria ora è di 2 mld

(ANSAmed) - BRUXELLES, 31 MAR - Con un nuovo pacchetto da 240 milioni, l'Ue rafforza il sostegno per i profughi siriani che si trovano in Iraq, Giordania e Libano. Il totale degli aiuti dal fondo Ue per la Siria ora ammonta a due miliardi.



Del pacchetto, 168 milioni - la fetta più cospicua - va a sostegno dei siriani in Libano, ed in particolare 57,5 milioni per scuola e strutture per i bambini; 60,5 milioni per quanti sono in Giordania, e 10 milioni per chi si trova in Iraq. Lo si legge in un comunicato della Commissione europea.



"Nel decimo anno della crisi siriana, l'Ue continua a restare al fianco dei profughi siriani e dei Paesi vicini che li ospitano. Non solo per affrontare le sfide più immediate, inclusa la pandemia del coronavirus, ma anche per costruire il loro futuro", afferma l'Alto rappresentante, Josep Borrell, nella nota. (ANSAmed).